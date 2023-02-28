За сутки в регионе произошли две серьезных аварии. Одна из них оказалась смертельной. В Александровском районе столкнулись автомобиль УАЗ и грузовик «ДАФ». По информации полиции, ДТП

За сутки в регионе произошли две серьезных аварии. Одна из них оказалась смертельной. В Александровском районе столкнулись автомобиль УАЗ и грузовик «ДАФ». По информации полиции, ДТП случилось на 33 километре трассы. Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск. Трагедия произошла около полудня 28 февраля. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации, 57-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ, и, двигаясь со