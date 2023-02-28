Идет очистка от снега водоотводных сооружений.

На железной дороге началась подготовка безаварийному пропуску паводковых вод, чтобы обеспечить весной безопасность движения поездов, сохранность путей и различных устройств на магистрали. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Специалисты осматривают водопропускные сооружения, вскрывают и очищают от снега водоотводные сооружения, проверяют готовность лотков, кюветов, . Особое внимание уделяется подготовке наиболее подверженных размыву мест.Сотрудники железной дороги вместе с владельцами инфраструктуры осмотрят и проверят состояние водохранилищ, плотин, прудов, расположенных выше уровня железнодорожного полотна.