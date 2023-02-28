Певца наказали за патриотизм.

Певца наказали за патриотизм.Народный артист России Олег Газманов всегда считался большим патриотом своей родины. В прошлом году он поддержал решение главы государства о начале специальной военной операции на Украине, за что попал под западные санкции.Казалось бы, Олег Газманов – просто музыкант, он не политик, соответственно, не принимает решений, не отдает приказы, за что его можно наказать. Видимо, в понимании апологетов европейских ценностей, за свободу слова.Так или иначе, певец попал в Европе под жесткие ограничения. Теперь он не может посещать свою недвижимость в Латвии и Италии. Об этом сообщает . По данным телеканала "", артист обвинил итальянские власти в произволе.Он подчеркнул, что вопреки законодательным нормам его лишили возможности распоряжаться собственным жильем. Олег Газманов фактически распрощался с недвижимостью в Европе. Артист из-за санкций не сможет ни продать ее, ни сдать в аренду.Меж тем, европейские власти, лишив музыканта жилья, приобретенного еще 15 лет назад, сочли возможным требовать с него оплаты коммунальных услуг. Олег Газманов заявил, что это "цинично", уточняет . По словам звезды, на Западе испугались, что он может продать дома, а деньги направить на нужды СВО.