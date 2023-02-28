Живот у жены Прилучного огромный!

Живот у жены Прилучного огромный!После громкого развода с Агатой Муцениеце знаменитый актер начал отношения с молодой коллегой Зепюр Брутян. Интересно, что изначально многие этот союз считали пиар-ходом. Но в итоге все оказалось серьезно: Павел Прилучный женился на своей избраннице.Почти сразу после свадьбы поползли слухи о беременности актрисы. Бдительные поклонники стали замечать изменения в фигуре вечно стройной звезды, при этом сама она делала вид, будто никакого интересного положения нет. Только сейчас жена актера перестала скрывать радостное событие в семье.В микроблоге Зепюр Брутян появилось новое видео: надев обтягивающее боди, она выкатила перед зеркалом свое уже довольно огромное беременное пузо. Девушка находилась в студи и, судя по всему, готовилась к фотосессии, которая может стать официальным заявлением о скором прибавлении в семье Павла Прилучного.Кстати, этим роликом она прервала свое долгое молчание в социальных сетях. "Последние дни были очень насыщенными. Хотелось взять выходные и побыть больше с семье", – озвучила срок актриса, в течение которого у нее не было желания выходить на связь. Видимо, с новыми силам жена Павла Прилучного будет делиться новостями из жизни и, возможно, уже расскажет о своей беременности.