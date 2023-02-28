С 1 апреля 2023 года во Владимирской области начнут действовать весенние ограничения для...

С 1 апреля 2023 года во Владимирской области начнут действовать весенние ограничения для большегрузов.Соответствующий Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства области о сезонном ограничении опубликовали на сайте ГБУ «Владупрадор».Отметим, что весенние ограничения для большегрузов — это традиционная мера обеспечения сохранности дорог.В разных регионах России ограничения вводятся в соответствующее время. Многое зависит от климата.Весенние ограничения для большегрузного транспорта на дорогах во Владимирской области в 2023 году вводятся с 1 апреля на 30 дней.Предельно допустимые нагрузки в период ограничений — 4, 6 и 8 тонн в зависимости от участка дороги.Фото: pxfuel.com