Смотрите Вести в 14.30: песня-молитва о судьбе Родины.
Главные новости к этому часу:
Пожарная...
Смотрите "Вести" в 14.30: песня-молитва о судьбе Родины.
Главные новости к этому часу:
Пожарная тревога.
Когда к пожарному водоему не подъедешь даже на тьяктое. Жители села Суходол больше не чувствуют себя в безопасности.
Квартиры многодетным.
Двадцать молодых владимирских семей получили жилищные сертификаты. Как стать участником госпрограммы?
Молитва.
И молитва за судьбу страны. Новая песня владимирского композитора прозвучала со сцены ОДК.