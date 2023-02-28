Смотрите Вести в 14.30: песня-молитва о судьбе Родины. Главные новости к этому часу: Пожарная...

Смотрите "Вести" в 14.30: песня-молитва о судьбе Родины.Главные новости к этому часу:Пожарная тревога.Когда к пожарному водоему не подъедешь даже на тьяктое. Жители села Суходол больше не чувствуют себя в безопасности.Квартиры многодетным.Двадцать молодых владимирских семей получили жилищные сертификаты. Как стать участником госпрограммы?Молитва.И молитва за судьбу страны. Новая песня владимирского композитора прозвучала со сцены ОДК.