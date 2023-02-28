Смотрите Вести в 9 утра: молодые семьи получают сертификаты на приобретение жилья Сухой...

Смотрите "Вести" в 9 утра: молодые семьи получают сертификаты на приобретение жильяСухой дол.Посёлок Суходол Суздальского района остался на зиму без пожарного водоема. Как решили проблему местные власти?Квартиры многодетным.Двадцать молодых владимирских семей получили сертификаты на приобретение жилья. Как стать участником госпрограммы?4 лапы, полный привод.Северный пёс и необыкновенный каникросс. В Петушинском районе прошли гонки на собачьих упряжках.