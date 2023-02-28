Первые специальные выплаты также получили медработники: на счета 5737 человек переведено почти 47 млн рублей.
Все меры господдержки теперь можно оформить в рамках «одного окна». Об этом рассказал управляющий владимирским отделением недавно созданного Социального фонда РФ Антон Курбаков.
В регионе сохранены все 19 клиентских служб ПФР, которые перешли под управление Социального фонда. Они находятся по прежним адресам. С 23 февраля у единого контакт-центра новый номер – 8-800-100-00-01.
«С 1 января вступило в силу законодательство о едином пособии. Рассматривать заявления начали с 3 января. За январь и февраль выплаты одобрены на 22200 детей до 17 лет, а также для 920 беременных женщин. Семьям перечислено более 245 млн рублей», – подчеркнул Антон Курбаков.
Единое пособие – это мера господдержки пар, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% от этого показателя (13944 рубля).
«Пособие объединяет ряд выплат для родителей – на первого и третьего ребёнка до 3 лет, а также на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет. Для получения средств, как правило, достаточно подать заявление через госуслуги. Остальные сведения проверяются нашими специалистами», - добавил руководитель.
С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь семьи могут оформить его на любого ребёнка, а не только на второго. Причём семья может одновременно получать и единое пособие, и средства из материнского капитала на одних и тех же детей.
Первые специальные выплаты также получили медработники: на счета 5737 человек переведено почти 47 млн рублей.
Добавим, что с начала года в регионе проиндексировано 20 различных социальных пособий и выплат.