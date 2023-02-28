В Александрове вынесли приговор 57-летней женщине, которая представлялась ясновидящей и выманивала с людей деньги за снятие порчи, сообщили в областной прокуратуре. Следствие установило,

В Александрове вынесли приговор 57-летней женщине, которая представлялась ясновидящей и выманивала с людей деньги за снятие порчи, сообщили в областной прокуратуре. Следствие установило, что в мае 2022 года она познакомилась с 82-летней пенсионеркой и убедила её в том, что на нее наложена порча. Впрочем, волноваться не стоит, ведь ясновидящая точно знает как ей помочь. «Снятие