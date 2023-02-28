Это был первый и вполне успешный опыт образовательной коллаборации.

28 февраля в музее-заповеднике «Александровская слобода» для студентов Александровского промышленно-правового колледжа прошел необычный урок истории. Это был первый и вполне успешный опыт образовательной коллаборации. Кстати, по Пушкинской карте.Преподаватель Ирина Владимировна Ануфриева предложила музейщикам поговорить с ребятами о культурной политике революционной России на конкретном примере «летописи» крупного учреждения культуры (музея), образованного по официальным документам уже в 1919 г. Для преподавания столь отдаленные события довольно сложны, к тому же в современных учебниках освещены очень поверхностно. Тема урока прозвучала так: «История «Музея Александровской слободы» как отражение культурной политики первых лет установления Советской власти».Основой для рассказа стали 1919-1944 годы. Сначала студенты узнали об исторических реалиях начала XX в. – погромах, экспроприации, когда главенствовал девиз «Грабь награбленное!». Затем – культурная революция: учреждение Наркомпроса, ликвидация безграмотности и, как следствие, создание музеев с обязательными посещениями не только школьниками, но и рабочими.Сюда же логично вплелась история конкретного музея в рассказе заместителя директора музея-заповедника М.К. Рыбаковой: «В музее хранится много старых фото, документов, листовок, видеохроника... Благодаря такому вещественному историческому «фундаменту» нам удалось сегодня рассказать о том, как жил музей в это непростое время, с какими трудностями сталкивался, как соседствовал на одной территории с красноармейскими отрядами и поселком «Заря», как занимался собирательством и пытался сохранить исторические и православные ценности. И как силами пяти-семи сотрудников удавалось обеспечивать жизнь и работу музея, восстанавливая царскую резиденцию. Притом уже с 1921 г. здесь активно начали проводить экскурсии».В заключение учитель истории И.В. Ануфриева отметила: «Мы с ребятами сегодня этим необычным уроком открываем тему «Изучение родного края». Огромное спасибо сотрудникам музея за проделанную огромную работу. Обязательно проанализируем большой пласт новой информации, полученной здесь, и продолжим изучение истории Александровской слободы».Важно, что для студентов погружение в события вековой давности получилось совсем «нескучным» и доступным именно благодаря осознанию факта, что российская история «живет» не в учебниках, а в реалиях, она рядом с нами!