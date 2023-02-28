Пострадавшую девочку увезли в больницу.

Пострадавшую девочку увезли в больницу.В Череповце на пешеходном переходе супруга хоккеиста "Северстали" наехала на ребенка. По словам самой участницы ДТП, она двигалась с невысокой скоростью и пыталась объехать другую машину. Из-за этого обзор был закрыт, она не заметила людей на пешеходном переходе, передает .В этот момент дедушка с внучкой переходили дорогу. Водительнице удалось объехать мужчину, а ребенка она задела по касательной. По данным , от удара об машину девочка отлетела на несколько метров.Ответственности за случившееся жена хоккеиста "Северстали" не снимает. Как сообщает телеканал , пострадавшая девочка уже находится дома.