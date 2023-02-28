На Президиуме Совета Законодателей РФ обсудили обновление системы подготовки кадров на рынке труда, а также организацию оздоровительного летнего отдыха для детей. Представитель

На Президиуме Совета Законодателей РФ обсудили обновление системы подготовки кадров на рынке труда, а также организацию оздоровительного летнего отдыха для детей. Представитель Владимирской области в Президиуме, спикер облпарламента Владимир Киселев отметил, что страна сейчас испытывает заметный подъем промышленного производства и нуждается в подготовке профессионалов. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области Рост объемов инвестиций по сравнению с