В городе Кольчугино Владимирской области двое похитителей насильно удерживали 24-летнего мужчину в...

В городе Кольчугино Владимирской области двое похитителей насильно удерживали 24-летнего мужчину в подвале.Об это сообщает СУ СК России региона. Установлено, что 22 мая прошлого года, обвиняемые таким образом принуждали потерпевшего к выплате долга в размере 1 миллиона 80 тысяч рублей.Похитив мужчину, «захватчики» удерживали его против воли сначала в подвале, а потом в квартире. «Заложник» пытался бежать, но у него ничего не вышло.И лишь в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение похищенного мужчины было установлено.В итоге: один из похитителей приговорен к 6 годам лишения свободы, а второй - к 5,5 годам. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.Фото: pxfuel.com