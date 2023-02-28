Власти намерены начать работы в 2023 году.

В Гусь-Хрустальном займутся расчисткой русла реки Гусь. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Проектно-сметная документация по уже разработана. На реализацию идеи планируется потратить 190 млн рублей. Власти намерены начать работы в 2023 году. Глава региона поставил задачу подчинённым жёстко контролировать работу подрядчиков, чтобы избегать срыва сроков.«В Гусь-Хрустальном также следует ускориться с проектированием набережной и в обязательном порядке поставить реализацию этого проекта под общественный контроль», – резюмировал Александр Авдеев.