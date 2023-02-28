Решение пока не вступило в законную силу.

В Муроме суд конфисковал у депутата имущество на 78 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Прокуроры проверяли местного парламентария на предмет соблюдения законов о коррупции. Выяснилось, что с целью сокрытия незаконных доходов народный избранник регистрировал квартиры и машины на родственников, знакомых и подконтрольные фирмы.«Так, его матери принадлежат восемь квартир, купленных с 2019 по 2021 год, а также лодка за 4,5 млн рублей. На отца он записал машину ценой в 4 млн рублей, на двоюродную сестру - земельные участки, нежилые помещения и три квартиры», - уточнили в ведомстве.А вот на компанию, в которой его жена числится гендиректором, он оформил элитный автомобиль стоимостью 12,5 млн рублей.В итоге в суд подали иск о взыскании машин и квартир на сумму в 78 млн рублей, ведь депутат не может подтвердить законность доходов, на которые приобретено имущество. Судья поддержал позицию прокуратуры. Решение пока не вступило в законную силу.