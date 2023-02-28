Муромский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и обернул в доход государства оцениваемые в 78 млн рублей незаконно нажитые квартиры, машины, земли и другое имущество бывшего депутата

Муромский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и обернул в доход государства оцениваемые в 78 млн рублей незаконно нажитые квартиры, машины, земли и другое имущество бывшего депутата горсовета от «Единой России» Александра Ширманова, официально зарабатывающего 18 тысяч рублей в месяц. В ходе коррупционной проверки надзорное ведомство нашло скрытую из декларации за 2021 год собственность экс-члена Совета