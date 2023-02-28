Работники владимирской станции скорой медицинской помощи просят создать межведомственную рабочую группу.

Работники владимирской станции скорой медицинской помощи просят создать межведомственную рабочую группу.Сотрудники станции скорой помощи (ССМП) написали коллективное обращение к Президенту России Владимиру Путину и губернатору Владимирской области Александру Авдееву. Медики просят вернуть им отменённые стимулирующие выплаты за январь. Подписи под письмом поставили 100 человек.О чём письмо?«Врачи, фельдшеры, медсёстры, водители скорой помощи работают в сложных условиях, не щадя своих сил и здоровья. Вместо 35 бригад на 350 тысяч жителей, предусмотренных федеральными нормативами, областной центр сейчас обслуживают всего около 20 бригад. Поэтому им приходится работать минимум в полтора раза интенсивнее, чтобы ни один житель не остался без экстренной и неотложной медицинской помощи. При этом обещанную майскими указами Президента и дорожной картой зарплату 88 466 руб. для врачей и 53 265 руб. для фельдшеров бóльшая часть медицинского персонала не получает, даже работая сверх ставки», — сказано в письме.24 февраля копию этого документа опубликовал в своём паблике в соцсети «ВКонтакте» межрегиональный профсоюз медицинских работников «Действие».Фельдшеры просят, чтобы в состав рабочей группы, которая решила бы их проблему, вошли не только медики, но и представители прокуратуры, правительства области, территориального фонда ОМС, трудовой инспекции, депутаты регионального Законодательного Собрания.«Мы... хотим работать в нормальных условиях и получать достойную зарплату», — пишут авторы обращения.В чём проблема?Итак, в начале февраля сотрудникам ССМП отменили стимулирующие выплаты за интенсивность за январь 2023 года. Из-за этого, по подсчётам работников, зарплата водителей снизилась на 3,5 тыс. руб., медсестёр — на 11 тыс. руб., врачей — на 22 тыс. руб. Так администрация станции рассчитывала погасить кредиторскую задолженность, которая образовалась, как мы уже писали в предыдущих номерах, по словам представителя министерства здравоохранения, из-за того, что весной 2022 г. учреждение выполнило требование главы федерального Минздрава Михаила Мурашко об увеличении количества бригад скорой помощи с 15 до 28 фактически за свой счёт, не получив на это никакого дополнительного финансирования.Чем помогли?Прокуратура Владимирской области начала проверять ситуацию и предостерегла главврача станции скорой помощи Георгия Жукова «о недопустимости нарушения закона при расчёте размера заработной платы в последующие месяцы». Надзорное ведомство потребовало от администрации ССМП обновить документы, которые устанавливают механизм начисления зарплат в учреждении. Проверка прокуратуры показала, что работники скорой помощи во Владимире получают стимулирующие выплаты по приложению к коллективному договору, которое «не содержит чётких критериев, определяющих размер заработной платы в зависимости от конкретных достижений работника, не обеспечивает прозрачности назначения надбавки и не в полном размере соответствует требованиям трудового законодательства».Позже сообщили, что Министерство здравоохранения обратилось в региональную трудовую инспекцию, чтобы понять «обоснованность действий» руководства ССМП по отмене стимулирующих выплат «с точки зрения законности». Не исключено, что ведомство запросило дополнительное финансирование у территориального фонда ОМС, чтобы погасить кредиторскую задолженность станции скорой помощи.Чего ждать медикам?Межведомственные дискуссии продолжаются пока без заметных результатов. Одна из фельдшеров, подписавшая обращение к Президенту и Губернатору, говорит, что выплаты за интенсивность могут вернуть в зарплатах за февраль, но только если приведут в порядок «коллективный договор и какой-то внутренний приказ, который никто из сотрудников в глаза не видел».Чем отмена стимулирующих выплат сотрудникам скорой помощи грозит жителям Владимира? Из обращения фельдшеров к Владимиру Путину: «Сейчас от нас, наших профсоюзных представителей фактически требуют самим себе урезать зарплаты через коллективные переговоры. Утверждают, что наши средние зарплаты превышают дорожную карту, а значит, и фонд оплаты труда. Однако средние зарплаты, как известно, зависят от уровня совместительств... На самом деле мы можем отказаться работать свыше одной ставки, но тогда количество бригад ещё больше снизится и пострадают пациенты, к которым скорая будет приезжать со всё большей задержкой, а медики и водители будут из-за большего количества вызовов валиться с ног от усталости».Мнение экспертаМинистр здравоохранения Артём Осипов:– Весной 2022 года, для того чтобы вывести большее количество бригад, главный врач принял, на мой взгляд, адекватное решение о стимулировании или доплате водителям зарплаты в двойном размере, потому что количество фельдшеров было достаточным, чтобы обеспечить 28-30 бригад. При этом израсходовали значительную часть фонда оплаты труда. Другое дело, что фонд ОМС не выделил на эти переработки дополнительных денег. Поэтому ССМП пришлось залезть в кубышку других статей расходов, чтобы эти выплаты осуществить.