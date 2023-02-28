В 2022 году тарифы на «коммуналку» выросли дважды, в середине и в конце года.

В 2022 году тарифы на «коммуналку» выросли дважды, в середине и в конце года.С тех пор власти обещали, что ещё минимум полтора года цены на ЖКХ расти не будут. Однако у многих с 1 марта 2023 года тарифы ЖКХ вырастут.Что такое ОДН?Так, с 1 марта 2023 года по-другому будут рассчитывать плату за общедомовые нужды (ОДН). А это вызовет, в свою очередь, повышение квартплаты –это те платежи, которые идут в адрес управляющей организации (УО) или товарищества собственников жилья (ТСЖ).Плата за ОДН – это отдельная статья расходов, в которую включается всё, что тратится на общедомовые нужды: электроэнергия для питания лифта, электричество для лампочек в подъезде, плата за воду, которую используют при уборке подъезда, сброс воды, использованной на общедомовые нужды, пролив труб отопления перед сезоном, вода для полива газонов, отопление в подъезде, опрессовка системы и другие нужды.Всё это не проходит через приборы учёта жильцов, но за все ресурсы нужно платить, как и за обслуживание дома (точнее, общедомового имущества) в целом.Как было?По старым правилам оплата проходит по одному из двух вариантов.По фактическому расходу: если в доме стоят общедомовые приборы учёта воды и электричества, то из их показаний вычитают всё то, что потребляют все квартиры в сумме (по показателям уже квартирных счётчиков). Полученный расход ресурсов умножают на тариф, а сумму делят на число квадратных метров жилья в квартирах. Соответственно, на каждый квадратный метр приходится определённая часть этого расхода.По нормативам: если общего прибора учёта нет, то расход ресурсов на ОДН утверждают по нормативам, которые устанавливают в регионе. То есть для каждого направления расходования ресурсов есть определённый норматив в кубометрах или киловатт-часах, который умножают на актуальный тариф, а сумму потом делят на всех потребителей.Существовавшие раньше правила приводили к тому, что размер платы за ОДН не очень точно соответствовал их фактической стоимости.Как будет?С первого дня весны жильцы обязаны платить за весь объём потребляемых услуг – старых нормативов больше не будет. Расчёт будет производиться так: организация – поставщик коммунальных ресурсов (электроэнергии или воды) после получения показаний общедомовых счётчиков сравнивает, сколько жильцы фактически использовали ресурсов, с суммой, которую они оплатили.Если в многоэтажку поставили больше ресурсов, чем указано в показаниях, а также больше, чем оплатили собственники, то рассчитывают разницу, которую и доначислят жильцам и пропишут в квартплате.При этом перерасчёт ОДН будут делать как минимум раз в год, в первом квартале. Таким образом, жильцы тех домов, где расходы ОДН были ниже нормативного предела, заплатят меньше. Если же жильцы платили строго по нормативу, однако по факту потребляли больше, то их платежи могут существенно вырасти.Кому сколько?Многое будет зависеть от возраста и состояния дома.Ещё одно нововведение с марта – теперь все аварии и утечки в теплосетях, которые проходят внутри дома, будут оплачивать собственники. А это немалые суммы. К примеру, трубы могут протекать неделями, подвалы в домах затапливает, но платить теперь за это будут собственники, а не управляющая компания, как это было раньше. Так что подорожание будет достаточно ощутимым в старых домах, где давно не меняли инженерную инфраструктуру.Изменения коснутся многих жильцов многоквартирных домов, но, скорее всего, в разной степени. В более современных домах уже при строительстве устанавливают общедомовые приборы учёта ресурсов. Это позволяет собственникам платить меньше, ведь они будут оплачивать ровно столько, сколько фактически использовали.В старых многоэтажках, как правило, общедомовых приборов учёта нет. И их не всегда можно установить, потому что этого не позволяет характеристика дома. Например, на старые, непригодные трубы счётчик не ставят до тех пор, пока их не заменят.Кроме того, в старых домах больше риск утечек из систем, там нужно чаще промывать систему отопления, нужно больше воды на уборку. В них не энергоэффективные лифты, а если в подъезде используют старые лампочки накаливания, то и на освещение уйдёт больше.Мнение экспертаПредседатель ЖСК Константин Новиков (г. Владимир):– В теории если в доме стоит общедомовой счётчик, то разница будет несущественной, а значит, в квитанции не будет шокирующих сумм. Другая ситуация, когда счётчиков нет: весь объём потребляемых ресурсов (свет в подъездах, слив воды в доме и прочее) будут определять по региональному нормативу. Cкорее всего, без счётчиков собственникам придётся платить больше.