Главврач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов 27 февраля признал, что на анонимном видео из палаты больницы, разлетевшемся по соцсетям на прошлой неделе, на одеяле ребенка действительно были
<a href="https://33live.ru/novosti/28-02-2023-video-s-lichinkami-na-odeyale-v-sudogodskoj-crb-priznannoe-vlastyami-fejkom-okazalos-pravdoj.html" target="_blank">Видео с личинками на одеяле в Судогодской ЦРБ, признанное властями фейком, оказалось правдой</a> - Главврач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов 27 февраля признал, что на анонимном видео из палаты больницы, разлетевшемся по соцсетям на прошлой неделе, на одеяле ребенка действительно были
[url=https://33live.ru/novosti/28-02-2023-video-s-lichinkami-na-odeyale-v-sudogodskoj-crb-priznannoe-vlastyami-fejkom-okazalos-pravdoj.html]Видео с личинками на одеяле в Судогодской ЦРБ, признанное властями фейком, оказалось правдой[/url] - Главврач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов 27 февраля признал, что на анонимном видео из палаты больницы, разлетевшемся по соцсетям на прошлой неделе, на одеяле ребенка действительно были