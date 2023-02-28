Главврач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов 27 февраля признал, что на анонимном видео из палаты больницы, разлетевшемся по соцсетям на прошлой неделе, на одеяле ребенка действительно были

Главврач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов 27 февраля признал, что на анонимном видео из палаты больницы, разлетевшемся по соцсетям на прошлой неделе, на одеяле ребенка действительно были личинки моли. 20 февраля в одной из подслушек города появилось анонимное видео с жалобой, что что на стационарном лечении в Судогодской ЦРБ ребенку выдали одеяло с червями. Люди требовали