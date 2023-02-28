Пары смогут потратить средства на покупку недвижимости, строительство дома или ипотеку.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов вручил 20 молодым семьям (14 многодетные) сертификаты на покупку жилья. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Пары смогут потратить средства на покупку недвижимости, строительство дома или ипотеку. Размер субсидий зависит от количества детей. Родители двух ребят получили 1,8 млн рублей, а папы и мамы, у которых трое детей – 2, 2 млн рублей.Так, Илонна и Дмитрий Тетерятники, которые воспитывают дочерей Софью, Пелагею и Феодосию, планируют использовать деньги на приобретение или постройку своего дома. Многие рассчитывают поскорее закрыть ипотеку.Добавим, что почти за 20 лет действия программы социальные выплаты перечислены 1362 молодым семьям.