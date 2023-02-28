Решение принял горсовет.

Во Владимире на ремонт бывшего троллейбусного депо выделили 50 млн рублей. Решение принял горсовет.В 2023 году власти планируют закупить несколько троллейбусов, которые решено обслуживать в депо №2 на Гастелло. Однако объект находится в убитом состоянии, поэтому перед тем как разместить в нём электротранспорт чиновники выполнят восстановительные работы. На сам ремонт требуется около 30 млн рублей, ещё порядка 20 потратят на закупку оборудования. Народные избранники поддержали инициативу мэрии.Напомним, на территории депо с 2015 по 2021 годы располагалась транспортная компания «АДМ», которая взяла помещения в субаренду у «Владимирпассажиртранса». В 2021 году после череды предприятие покинуло рынок пассажирских перевозок, не заплатив за аренду депо. Последнее время госимуществом пользуется компания ОКТО.