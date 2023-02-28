Во Владимире осужден москвич, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в частной...

Во Владимире осужден москвич, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в частной гостинице.27-гофевраля Октябрьский районный суд областного центра вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя столицы. Он умышленно позвонил в гостиницу (г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.17) и сообщил о готовящемся взрыве.В ходе заседания подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся.Судом назначено наказание мужчине в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года.Обстоятельством, отягчающим наказание, судом признан «рецидив преступлений», как сообщается на официальном сайте Октябрьского районного суда города Владимира.Фото: pxfuel.com