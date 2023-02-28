Депутаты горсовета единогласно проголосовали за выделение средств.

Во Владимире за 11 млн рублей разработают новую схему работы общественного транспорта. Об этом стало известно на заседании горсовета.Подрядчик проанализирует существующую транспортную сеть, проведет обследование пассажиропотока, социологические исследования, выработает предложения по изменению маршрутов, созданию новых остановок. Стоимость схемы оценили в 11,03 млн рублей. Ожидается, что концепция реорганизации работы общественного транспорта появится до конца года.Замглавы администрации Глеб Серегин пояснил, что разработка документа необходима в том числе для получения автобусов в лизинг. Соответствующая заявка уже направлена в минтранс. Основная цель — это привести в порядок систему общественного транспорта в областном центре.Народные избранники единогласно одобрили выделение денег.