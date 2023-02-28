Во Владимирской области 245 миллионов рублей Единого пособия перечислено семьям. Об этом сегодня...

Во Владимирской области 245 миллионов рублей "Единого пособия" перечислено семьям.Об этом сегодня сообщил Управляющий владимирским Социальным фондом Антон Курбаков.На встрече с журналистами он рассказал о четырёх ключевых направлениях работы.Первое - это объединение пенсионного и Фонда социального страхования в один - Социальный. Теперь меры поддержки от государства можно оформить в рамках "одного окна" - для экономии времени. Отчётность тоже стала единой, как и пособие - это второе направление. Поддержку получили больше двадцати тысяч детей и девятьсот сорок беременных женщин. Напомним, единое пособие рассчитывается от регионального прожиточного минимума, в области он составляет почти четырнадцать тысяч рублей.Антон Курбаков, управляющий Отделением Социального фонда РФ по Владимирской области:- Единое пособие заменило уже ряд действующих пособий. После окончания срока действия пособий, необходимо вновь подать заявление и оно будет рассмотрено. По заявлениям на детей до полутора лет и по заявлениям на первого ребёнка до трёх лет и на третьего и последующих у семей есть право выбора - на каком пособии остаться.Ещё одно направление работы - повышение социальных выплат на почти 12 процентов. Также Антон Курбаков рассказал о специальных выплатах медработникам. Они установлены Правительством России с января этого года. Напомним, размер выплат - от четырёх до восемнадцати тысяч рублей. На данный момент, отметил Антон Курбаков, эту меру поддержки уже получили почти 6 тысяч работников медицинских организаций области.