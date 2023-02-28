С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180921 владимирца.

Во Владимирской области 28 февраля выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 человек. Еще по 12 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском и Гусь-Хрустальном, 6 - в Муромском, 7 - в Александровском, 5 - в Юрьев-Польском, по 3 - в Киржачском, Кольчугинском, Камешковском и Суздальском, 2 - в Петушинском, по 1 - в Вязниковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180921 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50120 заболевших во Владимире, 21449 - в Ковровском районе и 19566 - в Муроме.