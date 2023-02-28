Во Владимирской области авторалли Вязниковский Венец переехало на новое место. Десятки...

Во Владимирской области авторалли "Вязниковский Венец" переехало на новое место.Десятки спортсменов из разных районов нашей области, Нижнего Новгорода и Подмосковья приняли участие в Вязниковском ралли. Гонки "Вязниковский Венец" получились масштабными и, как всегда, собрали сотни зрителей.- Первый красавец, прям хорошо зашел...Вязниковцы делятся зрелищными видео в сети. Дисциплин несколько - зимний спринт, дуэльные гонки и автокросс. Отдельные заезды прошли у автоледи и юниоров.Традиционно успешно на зимнем ралли выступили владимирские и вязниковские гонщики - они взяли первые места сразу в нескольких дисциплинах. Отметим, в этом году ралли "Вязниковский Венец" прошло в новом месте - недалеко от деревни Чудиново. Туда удобнее добираться зрителям.(Видео Вячеслава Павлова)