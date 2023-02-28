Во Владимирской области ФСБ пресекла канал легализации мигрантов через фиктивные браки. УФСБ...

Во Владимирской области ФСБ пресекла канал легализации мигрантов через фиктивные браки.УФСБ России по Владимирской области выявлена деятельность двоих жителей Юрьев-Польского района Владимирской области 50 и 47 лет. Они организовали канал незаконной миграции выходцев из стран СНГ: обеспечивая из разрешениями на временное проживание в упрощенном порядке на основании заключения фиктивных браков с гражданами РФ.С 2018 по 2020 год были легализованы более 30 иностранцев, многие из которых получили гражданство РФ. По ним проводятся соответствующие проверочные мероприятия, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.На основании переданных материалов ОРД СО отдела МВД России по Юрьев-Польскому району в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.Фото https://www.pxfuel.com/en