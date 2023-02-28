УМВД на основании переданных материалов от УФСБ по Владимирской области возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Юрьев-Польского района, обвиняемых в организации канала

УМВД на основании переданных материалов от УФСБ по Владимирской области возбудила уголовное дело в отношении двух жителей Юрьев-Польского района, обвиняемых в организации канала незаконной миграции. По версии следствия, 51-летний и 44-летний мужчины организовали в в регионе нелегальный канал для выходцев из стран СНГ, которым помогали с разрешением на временное проживание с помощью фиктивных браков. «С