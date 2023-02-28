Во Владимирской области Лыжня Прокуророва объединила любителей зимнего спорта от мала до...

Во Владимирской области "Лыжня Прокуророва" объединила любителей зимнего спорта от мала до велика.В парке "Дружба" завершился двухдневный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. На старт вышли полтысячи спортсменов из 30 регионов страны. Подробнее - Анастасия Сахарова.Владимиру Морозову - 69, и в этом сезоне это его пятый марафон такого масштаба - 50 километров. На лыжах с 12 лет. Выступает как любитель, тренируется как профессионал. Алексея Прокуророва знал еще мальчишкой, когда работал в детской лыжной школе. Позже они стали товарищами.Владимир Морозов, участник лыжного марафона памяти Алексея Прокуророва (г. Камешково):- Как спортсмен он выиграл Олимпийские игры, стал чемпионом мира. А как тренер он подготовил чемпионку мира Ольгу Завьялову. Он никогда не сваливал свои неудачи на других . А то как сейчас - лыжи не едут, погода не та. Там было просто : соперники были сильнее))Алексей Прокуроров - олимпийский чемпион 1988-ого года, почетный гражданин Владимира. Его жизнь трагически оборвалась 10 октября 2008 года. И сегодня имя Прокурова- главный спортивный ориентир.Антон Васильев, г.Москва:- Вообще, как лыжник профессиональный, уникальный спортсмен. Поэтому помним, конечно.Максим, г.Москва:- Настрой у нас боевой. Бежим полтос как всегда. Сильно выкладываться не будем..Всем участникам желаем победы, и победы над собой.Первыми стартуют мужчины - 50 километров они пробегают в среднем за два с половиной часа. На первом круге спортсмены еще полны сил.Анастасия Сахарова:- Вот уже первые 10 километров, и сейчас это самые быстрые лыжники. Хотя к концу дистанции всё может измениться.А борьба нешуточная - здесь 350 спортсменов из 30 регионов страны.В термосе - тёплый морс. Светлана Васильева, супруга Владимира Морозова, каждый круг выискивает заветный номер 69 и бросает бутылочку мужу. Дистанция не из лёгких. Спортсменов мучает жажда.Светлана Васильева, супруга Владимира Морозова:- Если на беговых марафонах - то вода. Энергетик, кола, если на беговых марафонах, чтобы ничего не свело. Здесь в основном на лыжах, морс дают.В ближайшее время в парке "Дружба" планируют создать профессиональную всесезонную лыжероллерную трассу в честь Алексея Прокуророва. Она станет частью планировки нового жилого микрорайона. Глава Владимира Дмитрий Наумов обещает: проект будет доработан и пересмотрен.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- Чтобы она стала украшением города и могла с гордостью носить имя Алексея Прокуророва. Мы должны учесть мнения всех жителей, всех заинтересованных сторон. Для того, чтобы парк "Дружба" не был ни застроен, не подвергался никаким изменениям.Алексей Прокуроров прославил не только нашу Владимирскую область, но и страну - на весь мир. И его лучшие качества: любовь к спорту, к семье, целеустремленность и уважение и к соратнику и сопернику - сегодня продолжают спортсмены по всей России.Анастасия Сахарова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.