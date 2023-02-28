Во Владимирской области молодые семьи получили сертификаты на жилье. 20 владимирских семей...

Во Владимирской области молодые семьи получили сертификаты на жилье.20 владимирских семей получили жилищные сертификаты на приобретение и строительство жилья. Из них 14 - многодетные.Торжественная церемония вручения сертификатов прошла в мэрии. Напомним, госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем" во Владимирской области действует с 2004 года. За это время жилищные условия улучшили 1360 семей. Участниками программы могут стать молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя не превышает 35 лет. При этом семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Социальную выплату можно направить на приобретение или строительство жилья,уплату первоначального взноса по жилищному кредиту, погашение суммы основного долга и уплату процентов. Также сертификатом можно воспользоваться при выплате стоимости договора участия в долевом строительстве.Денис Дергачев,многодетный отец:- Мы брали ипотеку под строительство дома, ну и, соответственно,благодаря этой программе очень большой вклад, большая помощь от государства.Дмитрий Наумов, глава города Владимира:- В рамках реализации всех социальных вопросов, начиная от строительства и содержания школ,садиков, остальных социально значимых объектов, здесь именно акцент делается на то, чтобы больше улучшить жизнь в городе и создать максимально комфортные условия для граждан.