Во Владимирской области на капитальный ремонт школ необходимо 2 миллиарда рублей. Обеспечение...

Во Владимирской области на капитальный ремонт школ необходимо 2 миллиарда рублей.Обеспечение безопасности школ. Эта тема стала основной на заседании Законодательного Собрания области. В прошлом году на укрепление материально-технической базы учреждений образования направлено 268 миллионов рублей. В этом году уже 102.Светлана Болтунова, министр образования и молодёжной политики Владимирской области:- С первого июня будет объявлен набор заявок на капитальный ремонт 2024, 25 и 26 годов. Пакет готов. Мы подаем документы на 2024 год - 26 школ на капитальный ремонт, 26 - на 25-ый год. Ещё 72 школы на 2026-ой год. Цена вопроса 24 и 25 года - 2 миллиарда рублей.В приоритете также - строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино. Её возведут до 25 года за счет федеральных средств. Главная задача- повысить уровень антитеррористической защиты областных школ. В прошлом году на эти цели дополнительно выделили 1 миллиард 300 миллионов рублей. Благодаря финансированию удалось оснастить школы системами видеонаблюдения, металлодетекторами, кнопками экстренного вызова полиции. Однако, как подчеркнул председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв, системы охранной сигнализации есть только в половине учреждений. До сих пор не везде квалифицированная охрана и системы управления эвакуацией. Работа по укреплению безопасности продолжится.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Нужно более качественно проводить проверки. Понятно, что важно хорошее, доброе отношение с директорами школ.. И директоров школ, наверное, нужно предупреждать о том, что будет проверка. Но иногда нужны и внезапные проверки. Очень важна безопасность детей в части комфортного их пребывания в школе.Фото https://www.pxfuel.com/en