Во Владимирской области на пожаре погибла неизвестная женщина. Накануне в 20 часов 57 минут из...

Во Владимирской области на пожаре погибла неизвестная женщина.Накануне в 20 часов 57 минут из поселка Новый быт на пульт Селивановского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о пожаре в заброшенном доме.Спасатели обнаружили на месте происшествия труп неизвестной женщины, сообщает gorbatka.ru.Предполагается, что злоупотреблявшая спиртным пострадавшая попыталась растопить неисправную печь в нежилом строении.Фото gorbatka.ru.