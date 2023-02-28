МЧС опровергло информацию, переданную в эфире радио и ТВ.

Во Владимирской области МЧС опровергло информацию о воздушной тревоге и радиационной опасности. Ранее подобные сведения были распространены через некоторые радиостанции и телеканалы.Как рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, хакеры вновь серверы ряда СМИ. Однако сведения об атаке являются ложными и не соответствуют действительности.Добавим, что 1 марта с 10 до 11 часов в регионе состоится проверка системы оповещения населения при ЧС с запуском электросирен и доведением проверочных сигналов.«Никаких действий не предпринимать», - подчеркнули в ведомстве.