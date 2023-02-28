Во Владимирской области откроется новый сосудистый центр. Медицина Александрова выходит на новый...

Во Владимирской области откроется новый сосудистый центр.Медицина Александрова выходит на новый уровень. Здесь, на базе районной больницы, готовят к открытию региональный сосудистый центр. Он был создан в прошлом году в рамках национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и через полтора месяца начнет свою работу.Теперь пациентов с инфарктами и инсультами будут оперировать на месте. До этого людей отправляли во Владимир, а это время, которому цена - жизнь. Именно поэтому сосудистый центр так важен для всего района.Серьезные шаги к развитию медицины района начались менее двух лет назад, когда Александровскую больницу возглавил Валерий Янин. Коллектив врачей «помолодел» и появились узкие специалисты, чего ранее не хватало. Это анестезиологи-реаниматологи‚ акушеры-гинекологи, травматологи-ортопеды, хирурги, кардиологи, участковые врачи терапевты, неврологи и многие другие. На работу уже принято 37 молодых специалистов из Владимира, Александрова, Москвы, Дальнего Востока, Донецкой Народной Республики и Сирии.Для регионального сосудистого центра закуплено передовое оборудование. К примеру, ангиографическая установка для проведения внутрисосудистых операций. Ее доставили из Нидерландов. Также есть УЗИ, МРТ и другие современные аппараты для отделения реанимации.Для медицины Александровского района - это прорыв. шаг к дальнейшему развитию и повышению уровня обслуживания населения.Фото ГТРК "Владимир"