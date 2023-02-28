В МЧС России по Владимирской области опровергли сообщения о воздушной тревоге и радиационной опасности, прозвучавшие по радио в городах региона утром 28 февраля. «В результате взлома

В МЧС России по Владимирской области опровергли сообщения о воздушной тревоге и радиационной опасности, прозвучавшие по радио в городах региона утром 28 февраля. «В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов во Владимирской области в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги и радиационной опасности», – сообщили в пресс-службе тревожного ведомства. Информация ложной и не соответствует