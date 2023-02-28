Во Владимирской области поезд сбил человека.
Сообщение о ЧП поступило 24 февраля около десяти...
Во Владимирской области поезд сбил человека.
Сообщение о ЧП поступило 24 февраля около десяти часов вечера в дежурную часть транспортной полиции.
На станции Струнино Владимирской области пассажирский поезд «Ярославль-Москва» задел по касательной 41-летнего местного жителя, который шел в непосредственной близости от железнодорожных путей. На сигналы, подаваемые машинистом, он не реагировал, сообщила пресс-служба управления транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
Пострадавший получил травмы и был экстренно доставлен бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото https://www.pxfuel.com/en