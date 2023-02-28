Во Владимирской области появился ездовой козел. Конкуренцию северным собакам герой следующего...

Во Владимирской области появился ездовой козел.Конкуренцию северным собакам герой следующего видео. "Ездовой" козёл по имени Гром из деревни Неклюдово Гусь-Хрустального района. Ролик бьёт рекорды просмотров в сети.- Пошёл, ээээх!!! Грома, не так быстро!Гром уверенно тянет сани, а хозяйке козла, судя по всему, такое катание по нраву. Почему ей пришлось "запрячь" козла, впрочем, остаётся вопросом. Неклюдовские кадры бурно обсуждают в паблике. "Надеюсь, в тележке пушинка", пишут пользователи. "Вас ожидает козёл черного цвета", - один из ироничных комментариев.(Видео: Подслушано во Владимире)