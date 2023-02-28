Во Владимирской области появился ездовой козел.
Конкуренцию северным собакам герой следующего...
Во Владимирской области появился ездовой козел.
Конкуренцию северным собакам герой следующего видео. "Ездовой" козёл по имени Гром из деревни Неклюдово Гусь-Хрустального района. Ролик бьёт рекорды просмотров в сети.
- Пошёл, ээээх!!! Грома, не так быстро!
Гром уверенно тянет сани, а хозяйке козла, судя по всему, такое катание по нраву. Почему ей пришлось "запрячь" козла, впрочем, остаётся вопросом. Неклюдовские кадры бурно обсуждают в паблике. "Надеюсь, в тележке пушинка", пишут пользователи. "Вас ожидает козёл черного цвета", - один из ироничных комментариев.
(Видео: Подслушано во Владимире)