Во Владимирской области Правовой поезд консультирует жителей по юридическим вопросам. Областной...

Во Владимирской области "Правовой поезд" консультирует жителей по юридическим вопросам.Областной правовой поезд сегодня отправится в Гусь-Хрустальный район. Жители смогут получить бесплатную консультацию по широкому кругу вопросов.Прием будут вести Уполномоченный по правам человека, представители администрации, Следкома, полиции и судебных приставов, Министерства соцзащиты и социального фонда. Поезд сделает остановки в деревнях Купреево, Уляхино и в поселке Красный Октябрь. Напомним, главная цель проекта "Правовой поезд" - проконсультировать по разным вопросам жителей небольших отдаленных населенных пунктов.