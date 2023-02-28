На организаторов преступной схемы возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Во Владимирской области ФСБ и МВД пресекли канал по незаконной легализации иностранцев при помощи заключения фиктивных браков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.Подозреваемыми по делу проходят двое жителей Юрьев-Польского района в возрасте 43-х и 50-ти лет. «Бизнесмены» подыскивали россиянок, которые соглашались стать женой выходца из стран СНГ за деньги. Таким образом, приезжие проще могли получать вид на жительство или гражданство РФ. Через контору прошли как минимум трое гастарбайтеров.На организаторов преступной схемы возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.