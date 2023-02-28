Во Владимирской области провалилась крыша жилого дома. В Лакинске на проспекте Ленина в доме №67...

Во Владимирской области провалилась крыша жилого дома.В Лакинске на проспекте Ленина в доме №67 рухнула крыша прямо в жилой комнате. К счастью, дома никого не было. Но в квартире жить невозможно, да и есть угроза, что катастрофа произойдет снова. Что делать жителям и кто виноват, что крыша поехала ? Разбиралась Анастасия Сахарова.- Охх. Честно, я чуть сознание не потеряла.Стоило только отлучиться в магазин на десять минут - и встретили такие "Помпеи". И это не единственное стихийное бедствие, которое видела квартира Екатерины Григорьевой. В октябре во время запуска отопления прорвало трубу - и на многострадальную спальню обрушилась горячая лавина.Екатерина Григорьева, жительница дома №67 по проспекту Ленина, г.Лакинск:- История та же . Опять соседи звонят, приезжаю, вижу этот водопад у меня, кипяток по всей квартире.А там, как выяснилось, просто была подставлена канистра под эти трубы. Трубы сорвало с канистрой, их пополам растащило.В соседней квартире по потолку пошла трещина, собственники не стали дожидаться "землетрясения" и покинули дом. А в комнате Екатерины голубь - сейчас единственный постоялец. И с высоты птичьего полета можно оценить масштаб катастрофы.Анастасия Сахарова:- Вход на крышу здесь совершенно свободный. Оператор не смог сюда добраться с оборудованием. Здесь мы видим деревянное перекрытие крыши, на которое буквально опасно ступать. Лежит брошенный рабочими утеплитель, открыто окно. А если сделать еще пару шагов, можно увидеть квартиру Екатерины с высоты, где открывается поистине живописный вид.Брошенная медицинская маска - как доказательство: как минимум с конца пандемии здесь порядка не наводили. Одна из несущих балок над кухней-сгнила. А значит, в любой момент крыша может "поехать" и там.Екатерина Григорьева, жительница дома №67 по проспекту Ленина, г.Лакинск:- Я не требую, как они говорят, жилье какое-то новое. Я хочу просто восстановления своего.Если сейчас признают, мы сейчас собираем документы, если жилье признают аварийным, то тут уже действия другие.А аварийным дом всё-таки признали. В письме из администрации Лакинска говорится: дом подлежит реконструкции. Срок проведения ремонтных работ - не позднее июля 2024. Но подобное "возрождение" жильцам дома уже обещали - и буквально недавно. Тогда работы не принял Фонд капитального ремонта.Анастасия Сахарова:- На ветхом фасаде доме все ещё висит табличка - капитальный ремонт крыши, он проводился здесь с мая по сентябрь 2020 года. Подрядчик - "Престиж Строй". Однако о каком ремонте крыши может идти речь, а уж тем более о "престиже" подрядчика, остается вопросом.То, что обрушение произошло по вине подрядчика, Вестям подтвердили в местной администрации. Рабочие должны были убрать 35 тонн шлака, который служил утеплителем, но этого не сделали. И крыша попросту не выдержала нагрузки.Сергей Липенков, директор МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Лакинск":- Фонд капитального ремонта прислал недостатки: там, наверное, штук 30 недостатков. Металл не тот использован, не хватает дверей на слуховых окнах. Много было претензий. А они доделывать не стали.. А они говорят: не хотим ничего, свои недостатки устраняйте сами. А нам заплатите по факту. И второй год они уже в судах.В ближайшее время жителям придется переехать в маневренный фонд. И ждать второго "Ренессанса".А пока даже у местного кота Маркиза условия проживания более "престижные". Кто-то заботливо соорудил для него двухъярусную лестницу.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.