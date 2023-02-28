Во Владимирской области состоится проверка системы оповещения населения. Завтра, 1 марта 2023...

Во Владимирской области состоится проверка системы оповещения населения.Завтра, 1 марта 2023 года, в соответствии с распоряжением Правительства Владимирской области от 12.03.2021 № 174-р 1 марта на территории региона будет проведена комплексная проверка готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения.Проверка проводится с запуском электросирен (громкоговорителей) и доведением проверочных сигналов информации до населения. Также проверка системы оповещения будет проводиться с замещением сигнала телеканала (радиоканала).Она состоится с 10.00 до 11.00.Населению никаких действий не предпринимать, уточнили в ГУ МЧС по Владимирской области.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.