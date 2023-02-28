Его доставили в городскую больницу.

Во Владимирской области 41-летний житель Струнино выжил, попав под электричку. Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, ЧП произошло вечером 24 февраля на городской станции.Мужчину, который шёл вдоль рельсов, задел поезд «Ярославль — Москва». Перед этим машинист подавал предупреждающие сигналы, но пешеход на них не среагировал. Пострадавшему повезло, что его задели лишь по касательной и он не упал под колёса электротранспорта. Его доставили в городскую больницу.Полицейские проводят проверку.