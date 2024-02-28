Автолюбители недовольны новым режимом работы светофоров в районе поворота на Энергетик. Речь идет об участке федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Причем изменения в работу светофора

Автолюбители недовольны новым режимом работы светофоров в районе поворота на Энергетик. Речь идет об участке федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Причем изменения в работу светофора ввели относительно недавно. И, как говорят водители, стало только хуже. Так, например, раньше те, кто ехали из Энергетика, могли не ожидать окончания работы зеленого сигнала для пешеходов и спокойно поворачивали