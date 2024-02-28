Об этом рассказали в региональном отделении Центробанка РФ.

Банки Владимирской области реструктуризировали кредитов более чем на 4 миллиардов рублей. Об этом рассказали в региональном отделении Центробанка РФ.Цифры предоставлены на период с марта 2022 года по декабрь 2023. Всего жители области провели реструктуризацию 11,6 тысяч задолженностей перед банками. 825 договоров из этого числа – в рамках закона о кредитных и ипотечных каникулах, остальные – по собственным программам банков.Денежные дома снижали 2 854 раза процентную ставку, а предоставляли отсрочку 6 565 раз. После кредитных каникул в график платежей возвращаются более 85% заёмщиков по ипотеке и 70% по кредитам.