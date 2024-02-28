Сегодня на экспозицию музея «Государев двор в Александровской слободе» возвратился его хозяин – царь Иван Грозный.

Сегодня на экспозицию музея «Государев двор в Александровской слободе» возвратился его хозяин – царь Иван Грозный. Не собственной персоной, конечно, а в портретном варианте. Свое привычное место заняло его изображение работы Н.В.Колупаева.Портрет царя Ивана Грозного был написан в 1996 году по заказу музея-заповедника «Александровская слобода» для новой и в перспективе главной экспозиции, которая должна была последовательно раскрывать ключевой концепт – идею становления русского государства в XVI в. и главенствующую роль в этом первого самодержца. Николай Владимирович Колупаев, уже тогда известный советский и российский живописец, монументалист, член Студии военных художников им. М.Б.Грекова и Заслуженный художник России, блестяще выполнил заказ. Ныне мастер носит звание Народного художника и является академиком Российской академии художеств.«Картина практически со времени поступления в музей, т.е. с 1997 года и поныне, постоянно находилась в экспозиционном пространстве и является объектом внимания посетителей. Уникальная особенность произведения в том, что царь изображен здесь в полный рост, который соответствует его реальному росту. Столь долгая «служба» картины не могла не сказаться на состоянии сохранности полотна. Поэтому ему потребовалось вмешательство реставраторов. С этой задачей блестяще справилась владимирский реставратор Светлана Красулина. И произведение вновь вернулось на основную музейную выставку», - сказала Ирина Короткова, хранитель коллекций музея-заповедника.С реставратором Светланой Красулиной у «Музея Ивана Грозного» общие и давние профессиональные интересы: возвращать презентационный вид артефактам и произведениям искусства. Этой же цели соответствовала работ над портретом царя. С ювелирной точностью и осторожностью С.Красулина отчистила и убрала поверхностные загрязнения, в том числе пылевидные, сделала антисептирование выявленных поражений картины микроорганизмами. Во многих местах потребовалось провести выравнивание лакового покрытия. По словам реставратора, художник, скорее всего, прописывал некоторые фрагменты (возможно, для усиления образа или эффекта цвета, т.е. усиления своего замысла), когда произведение уже было готово. Поэтому в процессе работы некоторые участки пришлось осторожно тонировать и укреплять слоем лака.Скрупулезный труд принес ожидаемый результат: портретный Иван Грозный в свой «натуральный рост», обновленный и посвежевший, вновь предстал перед гостями.