Еще один частный перевозчик покидает рынок городских пассажирских перевозок. Речь о компании «ОКТО», которая обслуживала сразу 8 владимирских маршрутов. Об этом стало известно 28 февраля из

Еще один частный перевозчик покидает рынок городских пассажирских перевозок. Речь о компании «ОКТО», которая обслуживала сразу 8 владимирских маршрутов. Об этом стало известно 28 февраля из пресс-релиза горадминистрации. Как же теперь будет организовано транспортное сообщение на всех этих маршрутах, которые отказывается обслуживать крупный частник? Ответ на этот и многие другие актуальные вопросы мы попытались выяснить