Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область с проверкой приехал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко– В Александрове и Муроме откроются всесезонные курорты– Во Владимире

Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область с проверкой приехал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко– В Александрове и Муроме откроются всесезонные курорты– Во Владимире проверят систему централизованного оповещения