Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область с проверкой приехал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко– В Александрове и Муроме откроются всесезонные курорты– Во Владимире
<a href="https://33live.ru/novosti/28-02-2024-dajdzhest-obshhestvo-28022024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 28.02.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область с проверкой приехал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко– В Александрове и Муроме откроются всесезонные курорты– Во Владимире
[url=https://33live.ru/novosti/28-02-2024-dajdzhest-obshhestvo-28022024.html]Дайджест (общество) 28.02.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Во Владимирскую область с проверкой приехал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко– В Александрове и Муроме откроются всесезонные курорты– Во Владимире