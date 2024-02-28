Две трагедии в Муроме: «Причина — неосторожное обращение с огнём при курении..» В Муроме лишь за...

Две трагедии в Муроме: «Причина — неосторожное обращение с огнём при курении..»В Муроме лишь за одни сутки произошли сразу два трагических пожара, причиной которых стало неосторожное обращение с огнём при курении.Об этом информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Первый инцидент произошел на улице Щербакова, в многоквартирном доме №7, где произошло загорание имущества и внутренней отделки на площади пяти квадратных метров.В помещении был обнаружен погибший мужчина.Второй случай зафиксирован на улице Артёма, дом 27, где пожар охватил 17 квадратных метров.Увы, погиб мужчина 1962 года рождения, а также было эвакуировано 15 человек, включая одного ребенка.«… Пожар произошел ночью, когда большинство жителей многоэтажки спали. Огонь вспыхнул на 8-м этаже 9-этажного дома, создавая реальную угрозу для жизни людей, проживающих выше - на 9-м этаже, которые могли задохнуться от дыма. Кроме того, огонь нанес ущерб внешней отделке балкона на 9 этаже...» - рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области