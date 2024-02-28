Речь идет о компании “ОКТО”, которая обслуживает маршруты 7С, 11С, 15, 21C, 25, 26С, 28, 56. О том, что перевозчик собирается покинуть рынок, сообщили в городской администрации. Из пресс-релиза

Речь идет о компании “ОКТО”, которая обслуживает маршруты 7С, 11С, 15, 21C, 25, 26С, 28, 56. О том, что перевозчик собирается покинуть рынок, сообщили в городской администрации. Из пресс-релиза мэрии 27.02.2024 года, компания-перевозчик ООО «ОКТО» уведомила администрацию города Владимира о намерении прекратить исполнение муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по