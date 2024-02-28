Речь идет о компании “ОКТО”, которая обслуживает маршруты 7С, 11С, 15, 21C, 25, 26С, 28, 56. О том, что перевозчик собирается покинуть рынок, сообщили в городской администрации. Из пресс-релиза
<a href="https://33live.ru/novosti/28-02-2024-eshhe-odin-chastnyj-perevozchik-kotoryj-obsluzhivaet-vosem-marshrutov-sobiraetsya-pokinut-rynok.html" target="_blank">Еще один частный перевозчик, который обслуживает восемь маршрутов, собирается покинуть рынок</a> - Речь идет о компании “ОКТО”, которая обслуживает маршруты 7С, 11С, 15, 21C, 25, 26С, 28, 56. О том, что перевозчик собирается покинуть рынок, сообщили в городской администрации. Из пресс-релиза
[url=https://33live.ru/novosti/28-02-2024-eshhe-odin-chastnyj-perevozchik-kotoryj-obsluzhivaet-vosem-marshrutov-sobiraetsya-pokinut-rynok.html]Еще один частный перевозчик, который обслуживает восемь маршрутов, собирается покинуть рынок[/url] - Речь идет о компании “ОКТО”, которая обслуживает маршруты 7С, 11С, 15, 21C, 25, 26С, 28, 56. О том, что перевозчик собирается покинуть рынок, сообщили в городской администрации. Из пресс-релиза