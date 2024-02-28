Об этом рассказали в своём материале сотрудники регионального телевидения.

Фрунзенский районный суд разобрал более 3 тысяч гражданских дел за 2023 год. Об этом рассказали в своём материале сотрудники регионального телевидения.За такие результаты «Хрустальным кубком» была награждена Наталья Антонова, председатель суда. Она третий раз забирает эту награду. Эту квалификацию подтвердил судья Владимирского регионального суда Юрий Давыдов, который работает в этой системе более 20 лет.За работой судей наблюдают депутаты Законодательного собрания. Ольга Хохлова рассказала, что на каждом заседании именно они назначают мировых судей.